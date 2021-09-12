Рост – 162 см, вес – 50 кг: Пынзарь устроила секси-танцы в душе, засветив прыгающую грудь в салатовом лифе

Ведущая «Дома-2» недавно похудела и любит показывать свою постройневшую фигуру людям.

Дарья Пынзарь недавно рассказала поклонникам, что в последнее время заметно похудела, а ее прошлогодняя одежда буквально сваливается с нее. В личном блоге ведущая «Дома-2» раскрыла свои параметры, заодно блеснув своим постройневшим телом.

Примерив эротичный купальник с салатовым лифом и розовыми трусиками, звезда устроила секси-танцы в душе, сняв свою домашнюю забаву на камеру. Особенно впечатляющей выглядела во время этих па объемная грудь Дарьи Пынзарь, которая подскакивала каждый раз, когда знаменитость делала движения.

«Рост – 162 см, вес – 50 кг», — обнародовала свои параметры блондинка.

Отметим, что ранее похудевшей фигурой похвасталась актриса Наталия Антонова. При росте 172 см, она имеет вес 56 кг. Обе знаменитости говорят, что особо не стараются для поддержания формы.

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