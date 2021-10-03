Бесконечно длинные: Кети Топурия в платье-бюстье длины мини подчеркнула стройность ног

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Кети Топурии появилась запись, в которой знаменитость похвасталась новым платьем с эффектном «гром»-бедер.

Иногда стройным звездам хочется выглядеть, как Ким Кардашьян. Однако природа не всех одарила аппетитными формами. Поэтому знаменитости прибегают к разнообразным хитростям. Кети Топурия тоже решила округлить свой «орешек». При этом артистка не прибегала к хирургическим вмешательствам.

Благодаря правильному фасону наряда бедра Топурии увеличились сами собой. Кети запечатлела свои сборы в гримерке. Пока стилисты укладывали волосы артистки, Топурия покружилась в серебристом платье-бюстье.

Исполнительница подчеркнула переливающимся нарядом не только «ложбинку греха», но и длинные ножки. А дополнительная ткань на подоле и правильная драпировка сделали бедра Кети более сочными.

Напомним, ранее Кети Топурия предстала в новом имидже. Артистка сменила прическу после 35-летнего юбилея. Солистка группы «А’Студио» сделала удлиненное каре и высветлила несколько прядей. До этого певица носила более длинные волосы темно-каштанового цвета.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.