Уже юрко ползает: Кети Топурия показала, как семимесячный сын в ползунках играет с сестрой

Кети Топурия выступает с группой «А’Студио». Она славится не только сильным вокалом, но и своими стильными нарядами. Однако сама певица отмечает, что просто носит только то, что ей идет. В этом году она снова стала мамой. Артистка подарила муже Льву Деньгову сына Адама. Она долго скрывала беременность, но во время свадьбы подчеркнул белым платьем округлившийся живот.

От первого брака у Кети подрастает дочка Оливия, которой уже шесть лет. Девочка зачастую сопровождает маму на гастролях. А в этом году артистка свозила ее в родную Грузию, где устроила праздник в честь дня рождения наследницы. А в конце августа певица вернулась с отдыха в Европе. Она поделилась редкими кадрами с сыном. Топурия показала, как кроха в ползунках резвится на полу. Рядом с ним была сестра, которая тоже ползала, играя с малышом.

Певица умилилась такой идиллии. Тем более, что к игре присоединился и ее пес, который стал бегать вокруг. Поклонники отметили, что Адам подрос. Его лицо им разглядеть не удалось, но певица показала его шевелюру. «Какой карапуз», «Ух, как ползает», «Какая у вас веселая компания», «Оливия такая чудесная, с братом играет», «Милые детки», «Пес точно не скучает», — прокомментировали кадры подписчики.

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