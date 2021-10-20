С трендовой стежкой: Хромченко представила модную куртку сезона, которая подойдет для полных

Также ведущая «Модного приговора» дала несколько рекомендаций, какая модель смотрелась бы на пышных женщинах еще лучше.

Эвелина Хромченко заверила пышнотелых зрительниц «Модного приговора» на Первом канале, что худым и стройным дамам подбирать наряды столь же непросто, что и им. Поэтому корпулентным женщинам стоит больше экспериментировать с образами, выбирая для себя наиболее подходящие, либо нанять стилиста.

Хромченко заявила, что услуги специалистов по стилю далеко не всегда дорого обходятся. Они также могут посоветовать вещи из масс-маркета.

Ну а на подиуме проекта для полной гостьи программы предложили образ с актуальной этой осенью курткой. Она имела характерные особенности: стежку, отсутствие воротника и лишних деталей, а также трендовый в сезоне флуоресцентный цвет.

Эвелина Хромченко заметила, что куртка смотрелась бы на участнице проекта еще лучше, если бы внизу была чуть свободнее или имела трапециевидную форму.

По словам Александра Васильева, такие неоновые оттенки, как никакие другие, хорошо смотрятся на фото в социальных сетях.

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