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С трендовой стежкой: Хромченко представила модную куртку сезона, которая подойдет для полных

Также ведущая «Модного приговора» дала несколько рекомендаций, какая модель смотрелась бы на пышных женщинах еще лучше.

С трендовой стежкой: Хромченко представила модную куртку сезона, которая подойдет для полных
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко заверила пышнотелых зрительниц «Модного приговора» на Первом канале, что худым и стройным дамам подбирать наряды столь же непросто, что и им. Поэтому корпулентным женщинам стоит больше экспериментировать с образами, выбирая для себя наиболее подходящие, либо нанять стилиста.

Хромченко заявила, что услуги специалистов по стилю далеко не всегда дорого обходятся. Они также могут посоветовать вещи из масс-маркета.

Ну а на подиуме проекта для полной гостьи программы предложили образ с актуальной этой осенью курткой. Она имела характерные особенности: стежку, отсутствие воротника и лишних деталей, а также трендовый в сезоне флуоресцентный цвет.

Эвелина Хромченко заметила, что куртка смотрелась бы на участнице проекта еще лучше, если бы внизу была чуть свободнее или имела трапециевидную форму.

Героиня «Модного приговора» в актуальной куртке. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

По словам Александра Васильева, такие неоновые оттенки, как никакие другие, хорошо смотрятся на фото в социальных сетях.

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