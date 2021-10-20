Длинные вещи – на две вешалки: Хромченко рассказала, как правильно и удобно хранить одежду

А вот раскладывать наряды по цвету ведущая Первого канала настоятельно не советовала.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала поведала, как правильно распределить вещи в своей гардеробной, чтобы ей удобно было пользоваться.

Прежде всего она предложила отказаться от настойчивых советов сетевых стилистов, которые говорят, что рубашки и блузы нужно развешивать по цвету или раскладывать кофты по оттенкам.

«Они сливаются в группе. И совершенно невозможно отличить один джемпер от другого», — сказала стилист.

Она посоветовала складывать трикотаж по объему или вырезу горловины, чтобы потом легче было составлять комплекты. Брюки Хромченко посоветовала разделить на группы с широкими штанинами, узкими, короткими и длинными. И разделить их на вешалках юбками-карандашами или чем-то другим.

Платья и брюки Эвелина посоветовала хранить в развернутом виде, чтобы потом не мучиться с их отпариванием или глажкой. Но для этого часто не хватает длины шкафа. С этой проблемой помогут справиться две, а не одна вешалка. Длинные брюки или платье нужно просто подвесить с обеих концов.

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