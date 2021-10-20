Принт повторила в брюках: Кожевникова удачно сочетала голубое пальто в трендовую клетку со спортивным костюмом

Мария Кожевникова поддержала тренд этой осени на клетку, выбрав бежево-голубое пальто с этим принтом. Актриса сочетала его со спортивным свободным костюмом, вязаной шапочкой и кроссовками в тон.

Образ звезды сериала «Универ» прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стилист Анастасия Стар.

«Я просто обожаю миксовать стили! Кэжуал и спортивный — мой любимый микс. Такая комбинация — идеальное решение для мамочек, которые ценят комфорт и функциональность, а также хотят выглядеть стильно и современно.

Мария Кожевникова точно понимает, что я имею ввиду. Она соединила пальто в клетку (такие мы привыкли видеть с платьями и юбками) с базовым спортивным трикотажным костюмом и кроссовками. Не забыв при этом утеплиться с помощью шапочки в тон рисунка на пальто.

Мне образ очень пришелся по душе! Так можно пойти и на прогулку, и в кино, и в ресторан. Чистый, понятный, актуальный образ на каждый день, который стоит взять на заметку каждой моднице.

Кстати, если не знаете, с чем носить принтованные вещи, воспользуйтесь лайфхаком: берите любые цвета с рисунка и внедряйте их в образ. Мария, например, сделала акцент на бежевый и не прогадала. Ставим образу твердую пятерку!» — сказала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель — 2. ДНК стилей».

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