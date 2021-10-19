Фигура «песочные часы»: Юдашкина вслед за Валерией подчеркнула талию Х-силуэтным платьем

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина отметилась на лекции Эдварда Радзинского в интеллектуальном «Клубе 418». Это, к слову, была последняя лекция в заведении. Теперь оно будет проводить исключительно масштабные мероприятия.

Марина Юдашкина выбрала для выхода в свет черное платье Х-силуэта, выгодно подчеркнув с его помощью тонкую талию. Эти платья, по мнению Эвелины Хромченко, отлично справляются с этой миссией. Важно только соблюдать одно правило – взрослым дамам выбирать экземпляры ниже колен. Иначе может создастся комичный кукольный эффект.

Именно такое платье и выбрала Марина Юдашкина, отдав предпочтение своему излюбленному черному цвету. Ранее в черном Х-силуэтном платье появлялась на публике певица Валерия. Как и жена модельера, певица находится в отличной форме и может похвастаться фигурой «песочные часы».

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