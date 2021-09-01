«Вот это локоны!»: дочь Топурии с распущенными волосами до пояса пошла в элитную гимназию

Кети Топурия отдала свою шестилетнюю дочь Оливию в предшколу элитной гимназии имени Е.М. Примакова, в котором обучение ведется на двух языках — русском и английском. Как сообщает сайт учебного заведения, дети с 2 до 6 лет занимаются по британским методикам с носителями английского языка при полном погружении в языковую среду. А занятия на русском языке во второй половине учебного дня разработаны и выстроены с учетом ФГОС.

Певица по случаю Дня знаний примерила модный костюм в бельевом стиле и лоферы от Gucci, а девочку облачила в школьную форму, добавив к ней девичьи детали. Например, Топурия позаботилась об актуальном аксессуаре, собрав на макушке ее длинные волнистые волосы в трендовый гороховый ободок.

Прическа вызвала восторг у поклонников Кети, а ее фан-аккаунт наполнился восторженными комментариями.

«Вот это локоны! Может шампунь рекламировать!», «Какие волосы роскошные! Настоящая Рапунцель!», «Оливия такая красотка, настоящая принцесса», «Копия мамы», — написали почитатели.

Кети Топурия выложила в личный блог несколько видеокадров с линейки в школе, ведущим на ней, к слову, был Дмитрий Губерниев.

Ранее своими роскошными волосами поразила публику другая наследница знаменитостей — Вероника Николаева, дочь народного артиста Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.

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