С длинным хвостом и в трендовой кофте: Кети Топурия подловила дочь за домашними играми

В этом году шестилетняя дочь Кети Топурии, Оливия, пошла в подготовительный класс элитной гимназии имени Е.М. Примакова. Обучение в этом заведении ведется сразу на двух языках — русском и английском. Учителя — носители языка. Вместе с другими учениками малышка отметилась на линейке 1 сентября, облачившись в школьную форму и украсив голову гороховым ободком.

Кети Топурия сопроводила наследницу в школу, выбрав трендовый лук в стиле оверсайз со свободным тренчем и лоферами Gucci. «По факту более чем актуально, и самой певице очень идет», — похвалила лук звезды Анжелика Гарсан, стилист-имиджмейкер.

Судя по кадрам, которые Топурия показывает в личном блоге, пока Оливию она сильно не нагружает учебой. На последнем обнародованном видео девочка мило играет со своей любимой куклой по имени Додошка, делая для него «волшебный гриб с корнями».

Наследница при этом наряжена в голубые джинсы и кофту с капюшоном, который, по заверениям Александра Рогова на YouTube-шоу Rogov live, является ярким трендом этой осени. Роскошные волосы Оливии Кети собрала в высокий длинный хвост.

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