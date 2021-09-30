«Какая красавица!»: Кети Топурия показала маму-именинницу

Певица поздравила свою родительницу с днем рождения.

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия в своем микроблоге поспешила поздравить маму с днем рождения. Она посвятила имениннице Наталье Топурии пост, разместив свое детское архивное фото с ней, а также снимок, сделанный в наши дни. На нем мама Кети позирует с внучкой Оливией.

«Мам, с твоим днем» Я тебя люблю очень!», — написала звезда.

Подписчики тоже поспешили поздравить маму Топурии с праздником. «Какая мамочка красавица!», — заметила певица Валерия и присоединилась к поздравлениям.

Родительница звезды проживает с семьей дочки, помогая воспитывать внуков. Она практически в одиночку вырастила дочку, привила ей любовь к музыке, сама при этом будучи инженером-химиком.

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