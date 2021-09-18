На стиле: Кети Топурия в необычном плаще цвета кирпича и лоферах отметилась в Екатеринбурге

Кети Топурия не скрывает, что следит за модой. При этом она признавалась, что носит только то, что ей идет. Не так давно солистка группы «А’Студио» стала мамой во второй раз.

Теперь у нее подрастает не только дочка Оливия, но и сын Адам. После родов она вскоре вернулась в форму, но летом пожаловалась, что снова поправилась после поездки на родину. Однако лишний вес артистке удается скрывать.

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На днях Кети отпраздновала день рождения в кругу семьи. А теперь она возобновила гастроли. Певица приехала в Екатеринбург, где даст концерт 18 сентября. В соцсети она поделилась новым фото, на котором предстала в джинсах с подворотами и белой рубашке. Плащ-трапеция кирпичного цвета без рукавов и принтованные лоферы дополнили ее осенний образ. Топурия сделала акцент на тонкие щиколотки.

«Екатеринбург, привет», — отметила она.

Поклонники привыкли к необычному стилю певицы. На этот раз она получила много комплиментов. «Хочу такой тренч», «Самая стильная», «Как сочно и красиво», «Крутой образ, просто модель», «Кети, какие длинные ноги», «Очень стильно, особенно этот тренч выглядит бомбически», «Такая модница, сразу видно, приехала», «Кети, ну вы просто поражаете», — прокомментировали пост подписчики.