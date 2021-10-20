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«После развода я Катю не брошу»: Солнцев рассказал о дальнейших отношениях с бывшей женой

Как отметил фрик, психическое состояние Терешкович требует постоянного наблюдения специалистов.

«После развода я Катю не брошу»: Солнцев рассказал о дальнейших отношениях с бывшей женой
Гоген Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что считает себя хорошим человеком.

«Даже после развода я Катю не брошу, а буду добиваться ее недееспособности. Чтобы суд назначил меня, как бывшего супруга, ее официальным опекуном. А то она совсем рамсы уже попутала. Такое несет в прессе, чтобы язык у нее высох. Скоро Катя сама на нары уедет — парашу нюхать. Если в психушку не уляжется сама добровольно».

Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, психическое состояние Екатерины Терешкович требует постоянного наблюдения специалистов.

Гоген Солнцев с бывшей женой
Гоген Солнцев с бывшей женой. Фото: instagram.com/solntcev/

Напомним, что Гоген Солнцев собрался снова жениться. Торжество намечено на 29 октября. Об избраннице он пока не распространяется.

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