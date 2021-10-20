«После развода я Катю не брошу»: Солнцев рассказал о дальнейших отношениях с бывшей женой

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что считает себя хорошим человеком.

«Даже после развода я Катю не брошу, а буду добиваться ее недееспособности. Чтобы суд назначил меня, как бывшего супруга, ее официальным опекуном. А то она совсем рамсы уже попутала. Такое несет в прессе, чтобы язык у нее высох. Скоро Катя сама на нары уедет — парашу нюхать. Если в психушку не уляжется сама добровольно». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, психическое состояние Екатерины Терешкович требует постоянного наблюдения специалистов.

Напомним, что Гоген Солнцев собрался снова жениться. Торжество намечено на 29 октября. Об избраннице он пока не распространяется.

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