Солнцев показал огромное количество заявлений, написанных на Терешкович в органы за годы брака

Как отметил фрик, оправдываться перед бывшей женой ниже его достоинства.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram опубликовал огромное количество заявлений, которые поступили от него в разное время в правоохранительные органы на теперь уже бывшую жену Екатерину Терешкович.

«Я тут с удивлением узнал, что мадам Терешкович рассказывает налево и направо, что отправит меня на нары нюхать парашу. Так вот, я решил, что как-то объясняться и оправдываться ниже моего достоинства, поэтому просто сфотографирую, сколько было подано заявлений от меня в органы на эту невменяемую особу за время ошибочного брака с вышеупомянутым нездоровым человеком. Выводы делайте сами». Гоген Солнцев

«Давайте к Малахову! Срочно», «Эти все бумажки вполне могут превратиться в деньги. Бегом к Малахову», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сорокалетний Гоген Солнцев недавно расстался со своей 66-летней женой Екатериной Терешкович. После развода экс-супруга заявила, что постарается упрятать фрика в тюрьму за его грехи в их союзе.

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