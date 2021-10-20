«Полюбил ее с первого взгляда»: Гоген Солнцев представил свою предполагаемую новую пассию

Как отметил фрик, Юлька – потрясающий человек.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram поделился кадром со своей предполагаемой новой девушкой, которая, возможно, в недалеком будущем станет его женой. Свадьба у фрика запланирована на 29 октября.

«Узнаете знаменитую актрису из сериала «Мужланка»? Юлька — обладатель исключительного чувства юмора, потрясающий человек! Полюбил ее с первого взгляда!» Гоген Солнцев

«Женись теперь на ней, Гоген», «Это же Юлька из «Пацанок». Классная участница была», «Мне она нравится. Добрая и открытая. Отличный выбор, Гоген», — заметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что Юлия Мишко, которая запечатлелась с Гогеном Солнцевым, прославилась по реалити-шоу «Пацанки». Себя она часто нескромно называет «Леди-ночь» и «Королева юмора».

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