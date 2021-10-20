Быстро нашел новую избранницу: Гоген Солнцев снова собрался жениться на пожилой даме

Шоумен и фрик Гоген Солнцев снова собрался под венец. Уже 29 октября он сыграет свадьбу со своей новой возлюбленной. Торжество пройдет в одном из баров на Сретенке. Гостей ждет много кулинарных сюрпризов.

Как рассказал организатор свадьбы Гогена Солнцева, особенно оригинальным на свадьбе будет торт. Его изготовят из рыбы.

Будущие новобрачные уже выбрали свадебные наряды. Так 40-летний Гоген появится в элегантном фраке, а невеста приобрела шикарное белое платье. А вот о личности новой избранницы Гоген Солнцев пока не говорит. Известно, что она также намного старше фрика, сообщает «СтарХит».

Напомним, что 11 октября Гоген Солнцев развелся со своей женой, которая старше его на 26 лет, пенсионерке Екатерине Терешкович. Вместе они были всего три года.

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