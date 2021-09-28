Примеряет мамины каблуки: Лобода запечатлела трехлетнюю дочку в нежно-розовом костюме с баской

Светлана Лобода не скрывает, что ей нравится выступать на публике. Она давно стала одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Певица регулярно гастролирует, а путешествовать предпочитает на частных самолетах. Она всегда оберегала личную жизнь от лишнего внимания. Но недавно артистка призналась, что перевезла дочек в Европу и намекнула, что у нее есть возлюбленный.

В последнее время Лобода делилась кадрами с концертов, модных показов и других мероприятий. Но накануне артистка смогла провести время с наследницами. Евангелине уже десять лет, поэтому мама с ней общается на самые разные темы. А вот Тильде только три года, но она уже умеет собирать пазлы. Накануне Светлана также запечатлела подросшую девочку, которая была облачена в нежно-розовый костюм. Жакет с баской сначала дополняли сандалии.

Потом девочка примерила мамины золотистые ботильоны со стразами. Обувь на шпильке, по всей видимости, ей понравилась. В кадр также попал большой букет цветов.

Поклонники уверены, что кто-то балует Лободу подарками. Также многие восхитились ее наследницей и отметили, что Тильда подросла. «Такая она куколка», «Безумно красивая девочка», «Такой костюмчик», «Ой, мамина обувь всегда любимая», «Как на такие блестящие ботильоны не позариться», «Такие волосы, прям красотка», «Повезло девчонкам с мамой!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Светлана предпочитает не показывать лицо крохи и даже имя ее отца скрывает.

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