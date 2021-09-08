«Занимается в несколько раз больше»: Лобода отметила успехи дочери в домашнем обучении

Уже второй год юная Ева занимается дома и сдает все тесты на пятерки.

Начался сентябрь, но старшая дочь певицы Светланы Лободы, 10-летняя Ева не пошла в школу. По словам ее звездной матери, девочка уже два года находится на домашнем обучении, но при этом от ее нагрузок взвыл бы любой среднестатистический ученик СОШ.

«Она очень развитая девочка и занимается в несколько раз больше, чем этого требует школьная программа. Изучает три языка: английский, испанский и сейчас начинает учить французский. Дочь сдает на пятерки все тестовые задания», — рассказала Светлана Teleprogramma.pro.

В интервью изданию Лобода назвала старшую дочь маминой гордостью. Девочка уже легко общается на любые темы и может поддержать певицу взрослым советом. Свои знания Ева черпает из книг, которые любит больше всего остального. По словам матери, даже в магазине одежды ее дочь ищет в продаже энциклопедии.

«Однажды было очень забавно, когда мы пришли в магазин выбирать ей платье на день рождения, а она нашла и там книжный отдел, нашла тихий уголок и села читать», — вспомнила Лобода.

Младшая дочь певицы, 3-летняя Тильда тоже не отстает. Малышка начала осваивать английский язык и постоянно радует маму своими успехами в голосовых сообщениях.

Светлана добавила, что из-за работы не так часто видит дочерей, как хотелось бы. 38-летняя артистка уже привыкла «жить в самолетах», но даже в самые загруженные съемками и концертами периоды она старается хотя бы раз в три-четыре дня залетать домой, чтобы обнять наследниц. В остальное время звезда общается с девочками по видеосвязи.

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