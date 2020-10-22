Кто круче всех в Сети: Юрий Дудь возглавил топ-10 российских блогеров

Аналитическая платформа MMG Blogger Track составила рейтинг популярности российских блогеров среди подростков и молодежи на октябрь 2020 года.

Специалисты основывались не просто на количестве подписчиков звезд интернета в возрасте от 14 до 25 лет. Из фанатской базы были отсеяны те, кто живет не в России, и те, кто подписан, но не заходит на страницу блогера, а также фейковые аккаунты (потому как данные категории подписчиков не интересны потенциальным рекламодателям). Зато каждой медийной личности приплюсовали дополнительных поклонников на основе социологического опроса — ведь бывает так, что человек активно следит за звездой, но не подписан на нее.

В итоге исследователи выдали цифры «постоянной аудитории», которые значительно меньше того, что значится в счетчиках на страницах блогеров. По этому показателю звезды интернета расположились в следующем порядке: