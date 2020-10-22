Кто круче всех в Сети: Юрий Дудь возглавил топ-10 российских блогеров

Аналитическая платформа MMG Blogger Track составила рейтинг популярности российских блогеров среди подростков и молодежи на октябрь 2020 года.
Специалисты основывались не просто на количестве подписчиков звезд интернета в возрасте от 14 до 25 лет. Из фанатской базы были отсеяны те, кто живет не в России, и те, кто подписан, но не заходит на страницу блогера, а также фейковые аккаунты (потому как данные категории подписчиков не интересны потенциальным рекламодателям). Зато каждой медийной личности приплюсовали дополнительных поклонников на основе социологического опроса — ведь бывает так, что человек активно следит за звездой, но не подписан на нее.
В итоге исследователи выдали цифры «постоянной аудитории», которые значительно меньше того, что значится в счетчиках на страницах блогеров. По этому показателю звезды интернета расположились в следующем порядке:
- Юрий Дудь — 1,917 миллиона;
- Антон Лапенко — 1,610 миллиона;
- Мамикс (22-летний Максим Монахов) — 1,446 миллиона;
- Сыендук (27-летний Дмитрий Карпов) — 1,445 миллиона;
- А4 (24-летний Влад Бумага) — 1,434 миллиона;
- Мистер Мармок (26-летний Марин Мокану) — 1,417 миллиона;
- Егорик (24-летний Егор Шкред) — 1,3 миллиона;
- Настя Ивлеева — 1,249 миллиона;
- Алишер Моргенштерн — 1,276 миллиона;
- Антон Птушкин — 1,259 миллиона.