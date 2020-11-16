Юрий Дудь признан самым топовым российским блогером

Юрий Дудь возглавил рейтинг российских блогеров, которые пользуются наибольшим доверием аудитории.

В опросе, который проводился на базе панели Romir Scan Panel, приняли участие 2400 человек в возрасте от четырнадцати лет. Все они — жители городов с населением более 100 тысяч человек.

Респондентов спрашивали, кому из публичных личностей они доверяют, при этом им не предлагалось вариантов ответов. Фамилии тех или иных блогеров они называли, исходя из своих предпочтений. По результатам опроса был составлен балльный рейтинг и подсчитаны голоса, отданные за каждого из блогеров.

В итоге в тройке лидеров оказались Юрий Дудь, Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. За ними в порядке убывания в рейтинге разместились Илья Варламов, Евгений Баженов, Артемий Миллер, Ида Галич, Николай Соболев, Екатерина Шульман, Лена Миро.

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Примечательно, что по результатам исследования в июне в тройке лидеров рейтинга доверия были также Юрий Дудь, Ксения Собчак и Настя Ивлеева.

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