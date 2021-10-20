Унизила или помогла? Бузова заявила, что ежегодно снабжает сестру и ее мужа айфонами

Ольга Бузова решила вновь заговорить о том, как она добра к своей сестре Анне и ее мужу. Ранее она заявила, что помогла им в покупке квартиры. На это родственница отреагировала довольно бурно.

«Реально? Мы хотим еще одну квартиру тогда! Раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем!» — написала бизнесвумен в своем Instagram.

Анне не понравилось, что ее выставили финансово несостоятельной на фоне ее более обеспеченной сестры. Однако Ольга на этом не успокоилась. В интервью КП она поведала, что ее родственница и даже ее муж обновляют телефоны тоже за ее счет.

«У меня старый айфон, я не покупаю новый. Зачем? Новый я куплю своей сестре и ее мужу, потому что у нас традиция — в новый год я всегда им дарю новые телефоны. Мне не нужен новый телефон, старый работает и ладно. Я лучше эти 200 тысяч в костюмы вложу», — сказала Бузова-старшая.

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