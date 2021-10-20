«Чувствую, что не хватает школы жизни»: Бузова мечтает получить театральное образование и написать книгу

К 35-ти годам Ольга Бузова успела построить головокружительную карьеру. Она ведет программы, запускает собственное шоу, дает концерты, выпускает альбомы. Летом поющая ведущая дебютировала на сцене МХАТа, где сыграла в постановке «Чудесный грузин». Теперь она задумалась о том, чтобы получить театральное образование.

«Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми бы я хотела обладать. У меня много планов. Я и книгу еще хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки», — рассказала Бузова «Комсомольской правде».

Напомним, ранее стало известно, что Ольга снимается в голливудском фильме. Подробностей самая популярная девушка страны пока не раскрывает, но известно, что на съемочной площадке с ней работают звезды Голливуда.

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