«Когда Тимур сделает предложение, я отвечу»: Бузова рассказала правду об отношениях с Батрутдиновым

Ольге Бузовой давно приписывают роман с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Однако поющая ведущая утверждает, что из связывает только дружба. Хотя блондинка не исключает, что, возможно, у них может что-то получиться.

«Когда Тимур сделает мне предложение, я на него отвечу. Пока конкретных предложений не поступало. Но если серьезно, мы с ним очень хорошие друзья. И у нас прекрасные отношения, просто в какой-то момент мы с ним решили, что для того, чтобы не потерять эту дружбу, нам лучше не сближаться. Да, оказывается, бывает дружба между мужчиной и женщиной — и мы с Тимуром не были любовниками и не являемся. А о будущем не знаю. Жизнь такая интересная, поэтому я свободна, он свободен. Будущее покажет», — сказала «Комсомольской правде» Бузова.

Напомним, в январе Ольга рассталась с Давидом Манукяном. Они встречались более года.

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