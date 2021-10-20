Мельникова опровергла слухи, что оказалась в «Ледниковом периоде» благодаря Арзамасовой

Как отметила актриса, ее подруга ничего не знала о ее участии в проекте.

Актриса Дарья Мельникова заявила, что ее подруга и коллега по сериалу «Папины дочки» Лиза Арзамасова не имеет никакого отношения к ее приглашению на шоу «Ледниковый период». Об этом порой в последнее время судачили фанаты проекта.

«Она не знала об этом. Решение о том, кого звать на проект, принимается здесь Ильей Авербухом, продюсерами и каналом, насколько я понимаю. Лиза поддерживает меня по-сестрински, по-дружески». Дарья Мельникова

По словам Дарьи Мельниковой, она чувствует поддержку Лизы Арзамасовой перед каждым выходом на лед. Как она отметила, это очень неожиданно и приятно, что спустя столько лет у них остались такие нежные чувства друг к другу, сообщает портал Gazeta.ru.

Напомним, что Дарья Мельникова выступает на шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Лиза Арзамасова является женой хореографа и идейного вдохновителя «Ледникового периода» Ильи Авербуха.

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