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«Страшно, когда она берет в руки микрофон»: Мельникова – о Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Как отметила актриса, заслуженный тренер - самый строгий и неумолимый судья.

«Страшно, когда она берет в руки микрофон»: Мельникова – о Тарасовой на «Ледниковом периоде»
Дарья Мельникова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Дарья Мельникова заявила, что в техническом плане самым строгим и неумолимым судьей на шоу «Ледниковый период» является наставница и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

«Каждый раз мне страшно, когда она берет микрофон. Она ведь разоблачает те самые моменты, которые практически никто не может здесь увидеть».

Дарья Мельникова

Как отметила Дарья Мельникова, у нее сжимается сердце перед речью Татьяны Тарасовой. По словам актрисы, она никогда раньше не получала оценки, кроме как в школе. Для нее участие в «Ледниковом периоде» — удивительное ощущение, сообщает Газета.ru.

Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Дарья Мельникова выступает в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Они считаются одними из главных претендентов на победу.

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Дарья МельниковаДарья Мельникова последние новостиМаксим МарининТатьяна ТарасоваШоу "Ледниковый период"