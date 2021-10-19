«Страшно, когда она берет в руки микрофон»: Мельникова – о Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Актриса Дарья Мельникова заявила, что в техническом плане самым строгим и неумолимым судьей на шоу «Ледниковый период» является наставница и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Каждый раз мне страшно, когда она берет микрофон. Она ведь разоблачает те самые моменты, которые практически никто не может здесь увидеть». Дарья Мельникова

Как отметила Дарья Мельникова, у нее сжимается сердце перед речью Татьяны Тарасовой. По словам актрисы, она никогда раньше не получала оценки, кроме как в школе. Для нее участие в «Ледниковом периоде» — удивительное ощущение, сообщает Газета.ru.

Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Дарья Мельникова выступает в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Они считаются одними из главных претендентов на победу.

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