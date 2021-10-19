«Страшно, когда она берет в руки микрофон»: Мельникова – о Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Актриса Дарья Мельникова заявила, что в техническом плане самым строгим и неумолимым судьей на шоу «Ледниковый период» является наставница и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
«Каждый раз мне страшно, когда она берет микрофон. Она ведь разоблачает те самые моменты, которые практически никто не может здесь увидеть».
Как отметила Дарья Мельникова, у нее сжимается сердце перед речью Татьяны Тарасовой. По словам актрисы, она никогда раньше не получала оценки, кроме как в школе. Для нее участие в «Ледниковом периоде» — удивительное ощущение, сообщает Газета.ru.
Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Дарья Мельникова выступает в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Они считаются одними из главных претендентов на победу.
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