«Проводили на льду по 8-10 часов в сутки»: Тотьмянина объяснила, почему не вышла замуж за Маринина

По словам фигуристки, первые два года они притирались друг к другу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не вышла замуж за своего многолетнего партнера Максима Маринина.

«Я не знала, как с ним строить отношения в начале нашего знакомства. Максим тогда был уже дядей. Мне 14 лет, а ему 18. Отношения между нами строились нелегко. Помню, что чуть ли до условных драк порой не доходило. Моя мама и с ним разговаривала, и со мной. Пыталась нас примирить. Мы с Максимом уже 25 лет, как вместе. Не все семейные отношения переживают такой срок, а тут профессиональные сложились так долго».

Татьяна Тотьмянина

Как отметила фигуристка, они первые два года притирались друг к другу.

«Мы проводили на льду по 8-10 часов в сутки. У нас была минисемья. Но в какой-то момент мы поняли, что для результата лучше оставаться просто партнерами на льду», — заявила Татьяна Тотьмянина.

Напомним, что Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выиграли на Олимпиаде в итальянском Турине в 2006 году в соревнованиях спортивных пар. Позже фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

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