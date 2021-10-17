Такая женственная: Арзамасова в платье с рукавами бишоп и орнаментом умело подчеркнула талию

В середине августа Лиза Арзамасова родила своего первенца Левушку. Мальчик стал вторым наследником для ее мужа Ильи Авербуха, который уже воспитывает сына Мартина от Ирины Лобачевой.

Актриса очень быстро вернула себе былую форму, если не стала еще красивее и стройнее. Любопытно, что физические нагрузки она предпочитает получать не в спортивном зале, а на ледовой арене, где ее супруг работает над шоу Первого канала «Ледниковый период». Так Арзамасова совмещает приятное с полезным – и тренируется, и мужа поддерживает.

То, что у нее с фигурой все в порядке звезда в очередной раз доказала, обнародовав в личном блоге селфи в женственном платье с орнаментом и рукавами бишоп. Она подчеркнула талию широким поясом с баном, дополнительно удлинив шею и придав образу стройности при помощи V-образного выреза. Такой прием ранее советовал Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

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