Покажут совместный спектакль после ссоры: Татьяна Васильева помирилась с Ефимом Шифриным

Актриса Татьяна Васильева в сторис Instagram проанонсировала спектакль со своим участием «Танцуй со мной», в котором она сыграет главные роли с юмористом Ефимом Шифриным.

Отметим, что постановку можно будет увидеть 26 октября в концертном зале «Измайлово» в Москве. Это будет премьера.

Ранее Татьяна Васильева в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно высказывалась о Ефиме Шифрине. «Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул. Я надеялась летом поработать, но он решил сам заработать. Мы сделали вместе с ним шикарный спектакль», — говорила, в частности, она о своем товарище.

Напомним, что дружба Татьяны Васильевой и Ефима Шифрина насчитывает не один десяток лет. Правда, в последние годы между ними порой возникало непонимание.

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