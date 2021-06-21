«Вот она – мощь!»: 65-летний Шифрин похвастался стальными мышцами в спортивном зале

Глядя на Ефима Шифрина, трудно поверить, что он давно разменял седьмой десяток. В марте знаменитому артисту исполнилось 65 лет, а он по-прежнему бодр и блещет стальными мышцами, которым могут позавидовать и 20-летние парни.

В личном блоге юморист показал, какой труд стоит за его физической формой, обнародовав видео из спортивного зала. На выложенном в Сеть видео он работает на тренажере под одобряющие комментарии тренера.

«Вот она – мощь российской эстрады! Класс!» — слышен голос за кадром.

В комментариях к видео артист признался, что упражнения на тягу – его любимые.

«Вот это пример, а я в свои 33 не могу заставить себя», «Восхищена вами, вашими талантами, упорством, харизмой», «Красавчик! Мое уважение вам», — отметились под постом фолловеры.

Отметим, что Ефим Шифрин к тому же внимательно следит за своим режимом питания. И в целом старается вести здоровый образ жизни.

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