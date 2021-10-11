«Уехал на все лето на заработки, а меня кинул»: Васильева раскрыла суть конфликта с Шифриным

Как отметила актриса, она надеялась летом заработать денег, но у нее не все пошло по плану.

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что в пух и прах разругалась со своим давним другом юмористом Ефимом Шифриным. Они вместе в свое время сделали спектакль, с которым планировали гастролировать. Однако юморист уехал один.

«Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул. Я надеялась летом поработать, но он решил сам заработать. Мы сделали вместе с ним шикарный спектакль». Татьяна Васильева

Как отметила Васильева, Шифрин прекрасный артист и у них получился замечательный спектакль.

«Некем его мне заменить», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Татьяна Васильева и Ефим Шифрин дружили много лет. Сейчас они враги и не общаются друг с другом.

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