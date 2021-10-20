«Привезут под конвоем»: стало известно, что ждет Ксению Собчак, если она будет игнорировать повестки

С момента аварии под Сочи, в которой пострадала Ксения Собчак, прошло более десяти дней. Напомним, что телеведущая торопилась на самолет после корпоратива в Красной Поляне. «Мерседес», в котором она ехала в аэропорт, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка.

Следователи начали восстанавливать события того вечера. Но для полной картины им не хватает присутствия Ксении Собчак. В органах хотят знать, не влияла ли телеведущая на поведение водителя «мерседеса» Олега Цоя вечером 9 октября. Однако блондинка не собирается ехать в Сочи для следственного эксперимента.

«Если уголовное дело возбуждено и в его рамках определен статус всех участников аварии — кто свидетель, кто подозреваемый, кто обвиняемый, — то явка всех этих людей на допросы обязательна. При условии, конечно, что все они должным образом оповещены о необходимости такой явки. Если такая повестка была свидетелем получена и он (она) не явится к месту проведения следственных действий без уважительной причины, то его могут доставить туда силой. Привезут под конвоем под белы рученьки. Такое право прописано в законодательстве», — сказал адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов «Комсомольской правде – Краснодар».

Напомним, водитель «мерседеса» Олег Цой признал свою вину. Он находится под домашним арестом до окончания следственных действий.

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