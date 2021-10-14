«Меня тошнило и разрывалась голова»: Ксения Собчак впервые после ДТП выступила с видеообращением

Телеведущая Ксения Собчак впервые открыто поговорила о страшном ДТП, в котором погибла 35-летняя женщина.

Экс-жена актера максима Виторгана записала ролик для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Собчак призналась, что никак не могла помочь пострадавшим в момент аварии. Ксения утверждает, что потеряла сознание, а потом ее тошнило, а голова буквально разрывалась. Зато уже сейчас знаменитость делает все, что может, для семей погибшей и пострадавших.

«По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более, протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться», – призналась Ксения.

«Есть одна вещь, которую мне хочется обсудить подробнее. Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно. Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло», – добавила Собчак.

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