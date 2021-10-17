«Под шумок могут повысить ценник»: после скандального ДТП Собчак начнет зарабатывать больше

Вечером 9 октября Ксения Собчак ехала в аэропорт Сочи, чтобы улететь в Москву. Автомобиль «Майбах», в котором была телеведущая и ее команда, вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной. Собчак получила сотрясение мозга, а пассажирка «Фольцвагена» погибла на месте.

Концертный промоутер Сергей Лавров считает, что скандал с аварией пойдет на пользу Ксении. По его словам, заработок звезды может вырасти.

«Всем заказчикам, как известно, очень важен статус артиста. Сейчас Собчак опять на первых ролях. Все потрындят об аварии и забудут, а Ксюша продолжит ездить. У нее на самом деле много заказников, за каждый из которых она просит от 20 до 50 тысяч евро. В этой ситуации она даже выиграет. Потому что сейчас ее директора будут говорить: «Ксения переживает из-за аварии, не может ездить». А заказчикам она нужна, поэтому под шумок ей могут запросто повысить ценник», — сообщил Лавров в интервью «Собеседнику».

Добавим, ранее Собчак обратилась в Росгвардию. По словам блондинки, за ней следят и угрожают неизвестные люди.

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