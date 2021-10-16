Ксения Собчак не встретилась на очной ставке с водителем, с которым попала в аварию

Жена режиссера Константина Богомолова – Кения Собчак – не появилась у здания УВД Адлерского района. Именно там, по некоторым сведениям, должна была состояться очная ставка Собчак и ее водителя.

Как сообщают журналисты, Ксения не явилась на очную ставку. Стоит ли ждать «Кровавую барыню» в Сочи никто не знает. А вот представители УВД заявляют, что Собчак не планировала приезжать.

Несмотря на отсутсвие точного объявления о приезде телеведущей, местные СМИ поспешили встречать знаменитость.

«Было камер десять, не иначе. Но Ксения Собчак не приехала. А мы не уполномочены говорить, когда именно она придет и приедет ли вообще», – передают в kp.ru.

Напомним, ранее Ксения Собчак впервые после аварии вышла с видеообращением о случившемся. Телеведущая записала ролик для телевидения, где оправдалась за свое поведение вов время ДТП. Ксения заявила, что была не в состоянии помочь пострадавшим.

Водитель автомобиля «Майбах» 39-летний Олег Цой заявил, что его никто не торопил. Он сам решил обогнать машину, выехав на встречную полосу.

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