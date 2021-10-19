«Земное вкуснее»: Пересильд и Шипенко рассказали, по какой еде скучали на МКС

Съемочная группа хоть и осталась довольна космическим питанием, но призналась, что дома еда вкуснее.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Все это время они снимали кино. Скорее всего, фильм «Вызов» выйдет в прокат в 2022 году. Точные даты станут известны в начале следующего года. А пока киноэкипаж делится впечатлениями от полета.

Признаются, что даже расстроились, когда пришло время покидать станцию и возвращаться на Землю. Они не успели насладиться космосом, не успели привыкнуть к особенностями жизни в невесомости.

Единственное, чего не хватало — это земной еды.

«Хотелось много любимых блюд. Еда на станции хорошая, но земная еда свежее и ароматнее. Консервы — это все-таки еда не первой свежести. Там есть и картошка, и грибы, но они другие. Даже греческий салат есть, но ощущение свежего земного не сравнится», — делится режиссер.

А вот желания Юлии Пересильд оказались скромнее.

«Мне хотелось выпить чая или кофе. Пожалуй, все», — призналась актриса.

Но и космическая еда вполне вкусная. А у соседей из американского экипажа нашлись отличные десерты. Это съемочная группа узнала во время похода в гости на другую часть МКС.

«Мы ходили в гости к американцам. Там есть такая традиция, это очень интересно. Идем со своими продуктами, берем мешок, греем консервы. Это угощение. А у них вкусные десерты. Так здорово, все сидят, а по кругу летит банка, и все пробуют ложечкой. Принимали нас нежно и тепло. И им, и нам было очень интересно», — поделилась актриса.

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