«Меня зовут замуж»: Ольга Бузова призналась, что мечтает о свадьбе

В этом году Ольга Бузова отметила свое 35-летие. Сразу после юбилея поющая ведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном, с которым была в отношениях больше года. С тех пор она мечтает устроить личную жизнь.

«Я хочу замуж. Я поймала себя на этой мысли. И свадьбу хочу. Каждый раз, когда влюбляюсь, мне кажется, что это навсегда. Каждый раз после расставания я говорю себе и своим друзьям — больше никогда не полюблю. Мне говорят — да, да, да, мы это уже когда-то слышали. И каждый раз я говорю — все, больше никаких отношений, никакой свадьбы, нет, нет, нет. А сейчас я просто дала себе возможность не ставить запретов. Да, я хочу замуж, я хочу сказки, я хочу быть принцессой, я хочу сделать праздник для своей будущей семьи. И меня, кстати, зовут замуж всегда», — сказала Бузова «Комсомольской правде».

Напомним, минувшим летом Ольга дебютировала на сцене МХАТа. Поющая ведущая сыграла роль в постановке «Чудесный грузин».

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