Бешеные деньги: сколько зарабатывают в инстаграм Бузова, Самойлова, Бородина и другие звезды

Инстаграм давно стал площадкой для заработка. Пользуются этим и многие звезды. Больше остальных на этом ресурсе зарабатывают звезды – мамы. Это Ида Галич, Ксения Собчак, Ксения Бородина. Лидер – Оксана Самойлова.

По данным компании «Медиалогия», которая занимается мониторингом и анализом соцсетей, несколько месяцев подряд ее инстаграм с 14 млн подписчиков лидирует в стране по вовлеченности аудитории. Рекламу жена Джигана берет редко, но получает за нее много.

«Стоимость у блогеров миллионников в инстаграме может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллионов рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотрят его сторис», — цитирует маркетолога Владимира Крюкова «Комсомольская правда».

По данным издания, чаще всего цена публикации стоит 600 – 800 тысяч рублей. Есть реклама по 1,5 млн. рублей за размещение – речь идет о крупных компаниях или товарах и услугах, которые не ассоциируются с образом жизни звезды.

Среднее число оплаченных рекламных публикаций каждый месяц меняется – в среднем около 10. Таким образом, за месяц звезда в инстаграме может заработать от 5 до 10 млн рублей.

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