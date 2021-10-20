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«Это что-то новенькое»: Рудова в алой комбинации сверкнула соблазнительным декольте

Кадрами актриса поделилась в своем инстаграм.

«Это что-то новенькое»: Рудова в алой комбинации сверкнула соблазнительным декольте
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова любит демонстрировать фанатам не только свои прелести на откровенных кадрах, но и чувство юмора. На этот раз в своем инстаграм она опубликовала юмористический ролик, на кадрах которого позировала в комбинации алого оттенка.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

«Класс! Это что-то новенькое! Бомба!», — писали пользователи Сети.

Фасон наряда позволил актрисе блеснуть своим соблазнительным декольте. В последнее время Наталья не устает отбиваться от вопросов фанатов. Они считают, что актриса увеличила бюст, но она утверждает, что это те формы, которыми ее наградила природа.

Напомним, прошедшим летом Наталье исполнилось 38 лет. Популярность эффектная блондинка получила благодаря роли в сериале «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х.

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