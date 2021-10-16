По самое не хочу: Наталья Рудова в ботфортах до бедра и мини-платье сверкнула точеной фигурой

Звезда экрана Наталья Рудова похвасталась обновкой в своем Instagram. Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» пополнила коллекцию обуви роскошными лаковыми ботфортами высотой, что называется, по самое не хочу: голенище изящной пары заканчивалось выше колена.

Рудова показала обновку не только в коробке, но и поспешила примерить ее. Она тут же составила тотально черный аутфит, в котором хоть сейчас в свет, который подчеркнул точеные формы красотки – длинные ноги, упругие бедра, полоска которые маняще выглядывает между платьем и сапогами, и рельефные ягодицы.

Кстати, Рудова не раз подчеркивала, что всем нарядам предпочитает платья – это женственно и элегантно. Но не так давно сделала маленькое исключение, выйдя в люди в двухцветных джинсах.

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