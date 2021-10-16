Как в лоскутках: Наталья Рудова едва скрыла выдающуюся грудь под лифом от мини-платья

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова обожает платья. В ее коллекции огромное количество нарядов, которые красотка с удовольствием выгуливает по любому поводу.

На этот раз она решила составить пятничный аутфит для вечеринки с друзьями. Скромничать красавица не стала и выбрала довольно экстравагантный наряд, граничащий с пляжным.

Рудова примерила черное мини-платье, состоящее из перевернутого лифа и юбки. Верх наряда едва скрыл выдающийся бюст красотки, который она так любит показывать в откровенных декольте.

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