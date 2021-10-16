«Мне просто нельзя»: Наталья Рудова объяснила, почему не участвует в «Ледниковом периоде»

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» – Наталья Рудова – рассказала, почему не сможет поучаствовать в проекте «Ледниковый период».

В последних Stories личного микроблога актриса ответила на вопросы поклонников. Один из фолловеров Рудовой поинтересовался у нее про шоу Ильи Авербуха на Первом канале.

Наталья ответила, что с интересом наблюдает за первенством между звездами. Особенно ей нравится пара Дани Милохина и Евгении Медведевой. Но вот сама Рудова ни за что бы не пошла на проект.

«Единственно, что я могу делать делать со льдом, – это класть его в бокал. Если серьезно, то я травмоопасный человек. Всегда падаю и ломаю что-то, мне просто нельзя. Я лучше просто в горюшке поплаваю», – призналась Рудова.

Напомним, ранее серьезную травму на проекте «Ледниковый период» получил Никита Пресняков. Певец проехал на коньках по пальцу и истек кровью. Организаторы в незамедлительном порядке вызвали на лед врача.

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