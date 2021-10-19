«В статистику жертв пандемии +1»: Матильда Шнурова закрыла свое кафе в Санкт-Петербурге

Матильда Шнурова через полтора года после открытия своего кафе BIO MY BIO в Северной столице признала свой проект экономически несостоятельным. Ситуацию, по словам светской львицы, к тому же, осложнила пандемия. Заведение закрывается.

«Вот так получилось, что на этой победной ноте, получив награду за лучший дизайнерский интерьер среди ресторанов и баров Европы в премии Restaurant & Bar Design Awards, я закрываю кафе BIO MY BIO в Петербурге. Сегодня в статистику жертв пандемии можно добавить +1», — написала в личном блоге экс-жена Сергея Шнурова.

Отметим, что в кафе готовили пищу без сахара, глютена и лактозы. Матильда признавала, что концепция заведения довольно спорная, но, по ее словам, оно все-таки заслужило любовь многих посетителей. «Мы просто в данный момент не справились с экономикой в контексте больших внешних обстоятельств и дороговизны обслуживания проекта и площадки в том числе», — сказала Шнурова.

Она не исключает, что откроет кафе под этим названием и с той же концепцией в Москве. Переговоры на этот счет бизнесвумен уже ведет.

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