Морщины, носогубные складки и синяки под глазами: Галкин показал, как выглядит без фильтров и грима

45-летнему Максиму Галкину нередко высказывают пользователи Сети, что он слишком молод для своей 72-летней жены Аллы Пугачевой. То, что он уже не так юн, как может показаться с телеэкрана, артист продемонстрировал в личном блоге.
В Instagram муж Примадонны выложил портретную фотографию без прикрас, выставив недостатки кожи крупным планом. Он не стал скрывать фильтрами, фотошопом, профессиональным светом или гримом носогубные складки, морщины и синяки под глазами.
«Осень. Бодримся», — подписал он снимок.
Поддерживающие смайлы в комментариях под постом оставили Марина Зудина и Олеся Судзиловская.
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