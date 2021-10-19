Морщины, носогубные складки и синяки под глазами: Галкин показал, как выглядит без фильтров и грима

Артист не стал скрывать, что осенью он не в лучшей форме.

45-летнему Максиму Галкину нередко высказывают пользователи Сети, что он слишком молод для своей 72-летней жены Аллы Пугачевой. То, что он уже не так юн, как может показаться с телеэкрана, артист продемонстрировал в личном блоге.

В Instagram муж Примадонны выложил портретную фотографию без прикрас, выставив недостатки кожи крупным планом. Он не стал скрывать фильтрами, фотошопом, профессиональным светом или гримом носогубные складки, морщины и синяки под глазами.

«Осень. Бодримся», — подписал он снимок.

Поддерживающие смайлы в комментариях под постом оставили Марина Зудина и Олеся Судзиловская.

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