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«Как ноги раздвинула, как села!»: Собчак в шелковом платье с разрезом не по-детски «зажгла» с Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева пригласила телеведущую в свое шоу, где они устроили танцевальный баттл. 39-летняя Ксения Собчак смогла поразить публику не только смелыми движениями и шпагатом.

«Как ноги раздвинула, как села!»: Собчак в шелковом платье с разрезом не по-детски «зажгла» с Ивлеевой
Ксения Собчак и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак в свое время вела «Дом-2». Также многие помнят ее порой безумные поступки в шоу «Блондинка в шоколаде». С тех пор прошло много времени. Телеведущая стала мамой, а также успела развестись с Максимом Виторганом и выйти замуж за Константина Богомолова. Она старается поднимать серьезные темы и берет интервью у знаменитостей. Однако супруга режиссера все еще остра на язык и умеет удивлять.

После интервью, где Собчак порой ставила в неловкую ситуацию Настю Ивлееву, блогерша пригласила ее в свой проект «Королевские кобры» звездную телеведущую. Она появилась на сцене в черном шелковом платье с блестящей цепочкой, подчеркнувшей ее талию. А вот Настя решила выделиться и облачилась в платье из перьев и коготки в сетку. Они оценивали выступления дрэг-квин.

Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: кадр из шоу «Королевские кобры»

Но потом Ксении предложили танцевальный баттл. Они устроили жаркие танцы. Пока Настя трясла пятой точкой, ее гостья эффектно села на шпагат. При этом каждая скинула свое пальто. 39-летняя Собчак показала, что у нее еще остался порох в пороховницах. Она во время выступления сразила Ивлееву.

«Для Богомолова ты так не гнулась! Не приходилось», — отметила ведущая шоу.

«Ксения Анатольевна, она как ноги раздвинула, как села!» — высказалась сама Настя.

«Пожилые женщины так танцуют от отчаяния. Насть, ты к 40 это поймешь», — пошутила Собчак.

После этого создательница шоу решила предложить поцеловаться. По всей видимости, она не ожидала, что журналистка согласится. Они повторили легендарный поцелуй Мадонны и Бритни Спирс. публика буквально сошла с ума от произошедшего.

Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: кадр из шоу «Королевские кобры»
Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: кадр из шоу «Королевские кобры»

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