«Как ноги раздвинула, как села!»: Собчак в шелковом платье с разрезом не по-детски «зажгла» с Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева пригласила телеведущую в свое шоу, где они устроили танцевальный баттл. 39-летняя Ксения Собчак смогла поразить публику не только смелыми движениями и шпагатом.

Ксения Собчак в свое время вела «Дом-2». Также многие помнят ее порой безумные поступки в шоу «Блондинка в шоколаде». С тех пор прошло много времени. Телеведущая стала мамой, а также успела развестись с Максимом Виторганом и выйти замуж за Константина Богомолова. Она старается поднимать серьезные темы и берет интервью у знаменитостей. Однако супруга режиссера все еще остра на язык и умеет удивлять.

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После интервью, где Собчак порой ставила в неловкую ситуацию Настю Ивлееву, блогерша пригласила ее в свой проект «Королевские кобры» звездную телеведущую. Она появилась на сцене в черном шелковом платье с блестящей цепочкой, подчеркнувшей ее талию. А вот Настя решила выделиться и облачилась в платье из перьев и коготки в сетку. Они оценивали выступления дрэг-квин.

Но потом Ксении предложили танцевальный баттл. Они устроили жаркие танцы. Пока Настя трясла пятой точкой, ее гостья эффектно села на шпагат. При этом каждая скинула свое пальто. 39-летняя Собчак показала, что у нее еще остался порох в пороховницах. Она во время выступления сразила Ивлееву.

«Для Богомолова ты так не гнулась! Не приходилось», — отметила ведущая шоу. «Ксения Анатольевна, она как ноги раздвинула, как села!» — высказалась сама Настя. «Пожилые женщины так танцуют от отчаяния. Насть, ты к 40 это поймешь», — пошутила Собчак.

После этого создательница шоу решила предложить поцеловаться. По всей видимости, она не ожидала, что журналистка согласится. Они повторили легендарный поцелуй Мадонны и Бритни Спирс. публика буквально сошла с ума от произошедшего.

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