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«Она – пассажир»: Алексей Ягудин высказался о резонансной аварии с участием Ксении Собчак

Как отметил олимпийский чемпион, светская львица не понесет никакой ответственности.

«Она – пассажир»: Алексей Ягудин высказался о резонансной аварии с участием Ксении Собчак
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram ответил на вопрос своего подписчика, который касался светской львицы Ксении Собчак.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

«Как думаете, что будет с Ксенией Собчак после ДТП?» — спросил пользователь.

«Ничего. Она тут не при чем. Она – пассажир».

Алексей Ягудин

Напомним, что автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, угодил в ДТП. Водитель машины Олег Цой выскочил на машине на встречную полосу. В результате погиб человек. Ксения Собчак после аварии пересела в другой автомобиль и поехала в аэропорт. В момент ДТП она находилась на пассажирском сиденье.

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