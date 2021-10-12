«Она – пассажир»: Алексей Ягудин высказался о резонансной аварии с участием Ксении Собчак

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram ответил на вопрос своего подписчика, который касался светской львицы Ксении Собчак.
«Как думаете, что будет с Ксенией Собчак после ДТП?» — спросил пользователь.
«Ничего. Она тут не при чем. Она – пассажир».
Напомним, что автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, угодил в ДТП. Водитель машины Олег Цой выскочил на машине на встречную полосу. В результате погиб человек. Ксения Собчак после аварии пересела в другой автомобиль и поехала в аэропорт. В момент ДТП она находилась на пассажирском сиденье.
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