«Настоящая банда по-женски»: Ивлеева в коже и ботинках-таби появилась на улице с Собчак

Ксения Собчак взяла интервью у Насти Ивлеевой на своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В ходе разговора выяснилось, что звезда программы «Орел и решка» рассталась со своим мужем Элджеем фактически еще весной. И только в августе она объявила об этом публике. Программа быстро вошла в топы и разлетелась по Сети.

В эфире Настя Ивлеева предстает в длинном кожаном плаще с закатанными рукавами будто не по размеру и анатомических ботинках-таби. Ксения Собчак на ее фоне в своих «рваных» джинсах выглядела практически как в классике. Лук экс-возлюбленной Элджея поняли далеко не все зрители.

«Где Ивлеева плащ откопала?» «С кого плащ сняла?», «Что за копыта?» — можно увидеть в комментариях подписчиков.

Однако профессиональный стилист Мария Хомякова иного мнения, эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro похвалила ведущую за образ.

«Мода 90-х выходит снова на улицы города в виде широких кожаных пиджаков, бомберов, узких очков. Черный плащ Насти Ивлеевой перетягивает на себя все внимание. В этом есть как плюс, так и стилистические нюансы. С одной стороны, звезда выглядит в нем хрупкой и на контрасте это смотрится очень выигрышно. С другой стороны съемки проходят в светлое время суток и Настя выглядит большим черным пятном. И не стоит забывать, что черный не всегда стройнит, но Настины данные позволяют ей экспериментировать. На Анастасии обувь, которая заставляет взгляд задержаться. Не все готовы к этому тренду. Обувь с анатомичным дизайном только набирает скорость и все также является следствием локдауна для эпатажа. Очень гармонично выглядит Ксения. В последнее время стилисты Ксении создают отличные капсулы образов на каждый день и для мероприятий. Стильно и характерно для Ксении», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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