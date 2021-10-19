Пелагея предстала в «Ледниковом периоде» в куртке-фаворите сезона самого модного цвета

В последние годы практически каждую осень в преддверии зимы возрождается тренд на мех. Однако теперь это все чаще искусственная пушнина. Этот сезон не стал исключением.

Певица Пелагея поддержала это модное направление, появившись на шоу «Ледниковый период» в безрукавной куртке из экомеха. И, как рассказывала Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева, верхняя одежда без рукавов – настоящий фаворит нового сезона.

Актуален и серый цвет, в тонах которого облачилась Пелагея. Институт Pantone, наряду с желтым, назвал его самым модным в этом году. Оттенки были выбраны не случайно, эксперты считают, что они лучше других отражают настроение общества в период пандемии.

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