«Модницы хотят праздника»: какой летний оттенок впервые стал актуален этой осенью, назвал Васильев

Интерес к этому цвету появился еще в середине XVIII века, когда стал популярен стиль рококо.

Этой осенью неожиданно вошел в моду розовый разбеленный цвет. По словам Александра Васильева, это произошло впервые, ведь раньше данный оттенок становился актуальным ближе к лету.

«Розовый, лавандовый, сиреневый цвета в разбеленных тонах – это оттенки стиля рококо. Этот стиль был господствующим в архитектуре, интерьере, моде в середине XVIII века. Эти нежные оттенки временами возвращаются в моду. Сейчас мы на таком странном витке. Они более летние или весенние, но никак не осенние. Но сейчас все изменилось. После долгой пандемии модницы хотят хоть каких-то элементов праздника», — прокомментировал Александр Васильев на шоу «Модный приговоре» Первого канала.

Эвелина Хромченко заметила, что женщины хотели праздника и во время карантина, но в этот период им приходилось покупать в разбеленно-розовых тонах пижамы и спортивные костюмы. Да и показывать их особо было некому.

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