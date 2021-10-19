Лямки в тело впились: похудевшая Чехова в фантазийном бикини слегка перестаралась с утяжкой

Анфиса Чехова в настоящий момент наслаждается отпуском в Мексике в компании с подругой. Приятельницы похожи типажом внешности и часто одеваются в одном стиле, а иногда примеряют абсолютно одинаковые наряды.
Например, на пляж русские красотки пришли в идентичных бикини с привлекающей внимание сеткой в области бюста.
В последнее время Анфиса Чехова просто невероятно похудела, практически став аналогом куклы Барби. Однако на этом звезда не остановилась и постаралась усилить эффект при помощи тесемок на бикини, затянув их покрепче на талии. В итоге веревочки сильно впились в ее стройное тело.
Фото произвело сильно впечатление на фолловеров теледивы.
«Что вы сделали со своими бедрами?», «Анфиса! Вы – шик и блеск. Огонь! Я восторгаюсь!», «Никак не пойму, так похудела сильно, или уменьшает объемы с помощью фильтров?», «Красотки. А можно секрет стройности?», «Фантастические!» — прокомментировали люди снимок Анфисы Чеховой.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.