Лямки в тело впились: похудевшая Чехова в фантазийном бикини слегка перестаралась с утяжкой

Анфиса Чехова в настоящий момент наслаждается отпуском в Мексике в компании с подругой. Приятельницы похожи типажом внешности и часто одеваются в одном стиле, а иногда примеряют абсолютно одинаковые наряды.

больше по теме Со скрытыми застежками: Алсу предстала в костюме модного цвета с прорезями на плечах Этот оттенок идет далеко не всем модницам.

Например, на пляж русские красотки пришли в идентичных бикини с привлекающей внимание сеткой в области бюста.

В последнее время Анфиса Чехова просто невероятно похудела, практически став аналогом куклы Барби. Однако на этом звезда не остановилась и постаралась усилить эффект при помощи тесемок на бикини, затянув их покрепче на талии. В итоге веревочки сильно впились в ее стройное тело.

Фото произвело сильно впечатление на фолловеров теледивы.

«Что вы сделали со своими бедрами?», «Анфиса! Вы – шик и блеск. Огонь! Я восторгаюсь!», «Никак не пойму, так похудела сильно, или уменьшает объемы с помощью фильтров?», «Красотки. А можно секрет стройности?», «Фантастические!» — прокомментировали люди снимок Анфисы Чеховой.

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