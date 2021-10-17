«Думали, не дождетесь?»: Чехова в ажурных трусиках с высокой посадкой подчеркнула осиную талию

Анфиса Чехова улетела в Мексику. Телеведущая наслаждается красотой местных пляжей, позирует для своего инстаграм в бикини и не забывает про фото в нижнем белье. На этот раз она примерила белый ажурный комплект. Высокими трусиками подчеркнула осиную талию.

«А вы думали, не дождетесь фото в белье?», — написала Чехова.

Фанаты начали ее тут же расхваливать.

«Какая вы шикарная женщина! Какая классная! фото огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Чехова путешествовала по США, посетив несколько городов. Своим фанатам она объясняла, что может себе позволить дорогие поездки так часто, как считает нужным.

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