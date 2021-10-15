«Как с открытки»: Чехова в купальнике с черепами и розами нарвалась на критику в Сети

Анфиса Чехова вновь улетела в отпуск. На это раз ее выбор пал на Мексику. В своем инстаграм она показывает моменты отдыха, отмечая красоту мексиканских пляжей.

«Какие же красивые в Мексике пляжи. Как с открытки! На этом пляже мы плавали с гигантскими черепахами, и для этого мероприятия я выбрала купальник в черепах. Супер мексиканский: розы и черепа, супер удобный и супер сексуальный», — написала Чехова.

Однако не все фанаты телеведущей оценили ее выбор.

«Ужасный купальник! Такую фигуру никаким купальником не испортишь! Ну, что за купальник!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Дело было на яхте: Анфиса Чехова в бикини едва скрыла массивные бедра под прозрачной тканью Телеведущая позировала в купальнике и пляжной одежде глубокого синего оттенка.

Напомним, в ноябре Чехова отметит свой 44-й день рождения.

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