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«Как с открытки»: Чехова в купальнике с черепами и розами нарвалась на критику в Сети

Телеведущая отдыхает в Мексике.

«Как с открытки»: Чехова в купальнике с черепами и розами нарвалась на критику в Сети
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Анфиса Чехова вновь улетела в отпуск. На это раз ее выбор пал на Мексику. В своем инстаграм она показывает моменты отдыха, отмечая красоту мексиканских пляжей.

«Какие же красивые в Мексике пляжи. Как с открытки! На этом пляже мы плавали с гигантскими черепахами, и для этого мероприятия я выбрала купальник в черепах. Супер мексиканский: розы и черепа, супер удобный и супер сексуальный», — написала Чехова.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Скриншот: instagram.com/achekhova

Однако не все фанаты телеведущей оценили ее выбор.

«Ужасный купальник! Такую фигуру никаким купальником не испортишь! Ну, что за купальник!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в ноябре Чехова отметит свой 44-й день рождения.

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